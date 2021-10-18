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مسؤول أوروبي يبدي تفاؤلًا بشأن استئناف المفاوضات حول "النووي الإيراني"

06:17 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
مسؤول أوروبي يبدي تفاؤلًا بشأن استئناف المفاوضات حول "النووي الإيراني"

جوزيب بوريل

لوكسمبورج - (أ ش أ):

أبدى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تفاؤلًا بشأن إمكانية استئناف المفاوضات الدولية في فيينا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يؤكد انعقاد محادثات تمهيدية في بروكسل يوم الخميس القادم.

وقال بوريل - فور وصوله إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردًا على سؤال بهذا الصدد: "ليس من الممكن التنبؤ إلى أين ستسير الأمور... لكنني اليوم أكثر تفاؤلاً من الأمس".. وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية.

وحول إعلان طهران عن جولة جديدة من المحادثات يوم الخميس في بروكسل، أجاب بوريل: "لم يتم تأكيد ذلك بعد، لكن الأمور تتحسن وآمل أن نعقد اجتماعات تحضيرية في بروكسل في الأيام المقبلة".

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جوزيب بوريل أوروبا الاتحاد الأوروبي البرنامج النووي الإيراني

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