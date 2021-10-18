اندلاع حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الكويت - (د ب أ):

أفادت شركة البترول الوطنية الكويتية بأن حريقا اندلع صباح اليوم الاثنين في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وذكرت الشركة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن "حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي في مصفاة ميناء الأحمدي".

وأضافت أنه تم عزل الوحدة وجميع الخطوط المؤدية لها، ولا تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

وأوضحت أنه لم تقع أية إصابات جراء الحادث.

ولفتت إلى أن عمليات المصفاة وعمليات التصدير لم تتأثر، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.​