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باكستان: 663حالة إصابة و 17حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

08:18 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
باكستان: 663حالة إصابة و 17حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد - (د ب أ):
أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 663 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 39 ألفا و902 اختبار.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 265 ألفا و 47 حالة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 11حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و280 حالة.

وسجلت باكستان 1019 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء مليون و210 آلاف و 897 حالة.​

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