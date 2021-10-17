الحوثيون يعلنون السيطرة على مديريات يمنية في مأرب وشبوة

صنعاء- (د ب أ):

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الأحد، بأن قواتها تمكنت من إحراز تقدم جديد في محافظات مأرب وشبوة، شرقي البلاد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، في بيان صحفي اليوم ، :"نجحت قواتنا في تنفيذ عملية ربيع النصر وتمكنت من تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمأرب".

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمناطق التي وقعت تحت سيطرتهم خلال هذه العملية "تبلغ 3200 كيلو متر مربع".

وأعلن المتحدث عن مقتل وإصابة وأسر المئات ممن وصفهم بـ"عناصر القاعدة وداعش"، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة.

ودعا أبناء مدينة مأرب إلى ترك القتال في صفوف "الغزاة" ، في إشارة إلى قوات الجيش والتحالف الذي تقوده السعودية، "كمقدمة لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة".

وأكدت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الالمانية(د.ب.أ)، أن جماعة الحوثي استكملت السيطرة على مديرية العبدية، مشيرة إلى أن أهالي المديرية "يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحقهم".

وقالت المصادر إن المسلحين الحوثيين أقدموا على تفجير بعض المنازل، ونفذوا حملات اعتقال ومداهمات واسعة ضد المناهضين لهم في المديرية، وما زالوا يفرضون حصاراً مطبق على أهالي المنطقة.

ومنذ أشهر، صعد الحوثيون هجماتهم العسكرية ضد قوات الجيش الحكومي في مأرب، محاولين التقدم باتجاه المدينة الغنية بالنفط والسيطرة عليها.