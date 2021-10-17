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إردوغان: تركيا "شرك استراتيجي" للدول الأفريقية

02:55 م الأحد 17 أكتوبر 2021
إردوغان: تركيا "شرك استراتيجي" للدول الأفريقية

رجب طيب أردوغان

وكالات:

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العلاقات التي تربط أنقرة بالدول الأفريقية بأنها استراتيجية.

وأشار إردوغان خلال مؤتمر صحفي باسطنبول، قبيل قيامه بجولة أفريقية تشمل أنجولا وتوغو ونيجيريا، إلى أنه أجرى38 زيارة إلى 28 دولة أفريقية حتى اليوم كرئيس للوزراء ورئيس للجمهورية.

وعن زيارته لتوغو وأنجولا أكد الرئيس التركي أنها تتمتع بأهمية خاصة كونها الأولى رسميا على مستوى رئاسة الجمهورية، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد إردوغان على أن بلاده تواصل تعزيز التقارب مع القارة الأفريقية في كافة المجالات.

وقال: "لا ننظر أبدا إلى علاقات التعاون مع الدول الإفريقية على أنها قصيرة الأمد وفي خدمة مصالحنا".

رجب طيب أردوغان تركيا الدول الأفريقية مؤتمر صحفي باسطنبول

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