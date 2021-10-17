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وزارة النفط العراقية تعيد تأهيل ميناء العَمْية لتصدير الخام

08:56 ص الأحد 17 أكتوبر 2021
وزارة النفط العراقية تعيد تأهيل ميناء العَمْية لتصدير الخام

ميناء العمية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة النفط العراقية تمكن ملاكاتها من إعادة تأهيل وصيانة مرفأ العمية النفطي، بينما دشنت شركة نفط البصرة إحدى السفن الجديدة المتخصصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها ضمن الاسطول البحري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط، في تصريح لصحيفة "الصباح"، نشرته اليوم الأحد، : إن "ملاكات قسم التشييد البحري التابع لهيئة تطوير مرافئ التصدير في شركة نفط البصرة قامت بأعمال صيانة ميناء العمية التي شملت استبدال الهياكل الحديدية والمقاطع المتآكلة وأعمال العصف الرملي والطلاء بالإضافة إلى تصنيع ونصب ثمانية مصدات للإرساء في الأرصفة 5 و7 و8".

يذكر أن ميناء العمية مخصص لتصدير النفط الخام، جنبا إلى جنب مع ميناء البصرة النفطي، ويقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج، وهو الأقدم بينهما، كما أنه واحد من سبعة موانئ بمحافظة البصرة، منها خمسة تجارية و2 نفطية.

وأكد المصدر أن "ملاكات شعبة الطوارئ والحد من الكوارث التابعة لهيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة دشَّنت السفينة /أبا الفضل/ المختصة بمعالجة الانسكابات النفطية وأدخلتها الخدمة ضمن الأسطول البحري للشركة".​

ميناء العمية وزارة النفط العراقية العراق بغداد

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