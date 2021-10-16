زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي

واشنطن - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي التي تعتبر أرضا بريطانية ما وراء البحار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 69ر58 درجة جنوبا، وخط طول 32ر24 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر.