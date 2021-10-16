السودان: متظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم "لاسترداد الثورة"

وكالات:

خرج آلاف السودانيين، السبت، في مظاهرة أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ"استرداد الثورة" وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات السودانية الطرق المؤدية إلى المواقع السيادية في وسط الخرطوم، تخوفا من اعتصام تنظمه القوى المعارضه للحكومة، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

كانت قوى الحرية والتغيير جناح الإصلاح دعت في بيان ليل أمس الجمعة إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، على أن يتم هناك توقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

تأتي تلك التحركات فيما تشهد الساحة السياسية في السودان انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي، تصاعد بسببها التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في خطاب للشعب السوداني مساء أمس، وضع خارجة طريق لإنهاء الأزمة، مشدداً على ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير.

كما أشار إلى أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا. وأوضح أن الصراع الدائر في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، مؤكداً أنه لا يقف وسيطا فى الأزمة، وإنما منحازاً لدعاة الانتقال المدني الديمقراطي.