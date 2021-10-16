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"تسونامي الحمم البركانية" يلتهم منازل بلدة في لا بالما الإسبانية (فيديو)

01:07 م السبت 16 أكتوبر 2021
"تسونامي الحمم البركانية" يلتهم منازل بلدة في لا بالما الإسبانية (فيديو)

تسونامي الحمم البركانية

وكالات:

أظهرت بعض اللقطات المرعبة "تسونامي الحمم البركانية" أثناء تدفقه نحو بلدة في جزيرة لا بالما الإسبانية والتهامه منازل البلدة، مع استمرار ثورة البركان "كومبري فييخا".

وأظهرت لقطات فيديو سجلها معهد جزر الكناري البركاني، أحد أنهار الحمم البركانية المتدفقة على سفح الجبل ونشرها على حسابه عبر تويتر.

وقال المعهد "أحد أفراد طاقمنا كان قادرا على تصوير’تسونامي من الحمم البركانية حقا. سرعة مذهلة أثناء تدفق الحمم البركانية".

يُظهر الفيديو نهر الحمم البركانية الحارة وهو يتدفق بسرعة عالية ويظهر المباني في طريقه وهو يتجه نحو البحر، يلتهم كل شيء في طريقه.

في الأثناء، تواصل خدمات الطوارئ مراقبة أحدث تدفقات الحمم من بركان لا بالما، حيث يوجد "نهران" رئيسيان للحمم البركانية.

ويحتوي النهر الأصلي على 3 فروع: اثنان إلى الجنوب من جبل "تودوك"، أحدهما هو الذي شكل دلتا الحمم البركانية، والثالث يقع على الجبل.

والفرع الثاني لنهر الحمم هو أكثر ما يقلق السلطات في الجزيرة والباحثين، ويقع شمال التيار الأصلي ويتحرك في اتجاه شمال غرب، مع وجود جدولي حمم ملحقين به يتميزان بكثافتهما العالية ومسارهما الواسع.

وتسبب "تسونامي الحمم البركانية" في لا بالما بإجلاء ما يصل إلى 6800 شخص منذ بداية ثورة البركان، فيما لا يزال مطار الجزيرة الرئيسي مفتوحا وعاملا حتى الآن.

بيد أن تسونامي الحمم البركانية في الجزيرة دمرت أكثر من 1480 فدانا من الأراضي وحوالي 1600 مبنى.

تسونامي الحمم البركانية لا بالما ثوران بركان بركان كومبري فييخا

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