استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على شاب فلسطيني ما أدى إلى مقتله على الفور فيما تم اعتقال آخر غرب مدينة بيت لحم في الطريق المؤدي إلى القدس.

وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على برج مراقبة للجيش الإسرائيلي في جنوب جنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكر الشهود أن قوات جيش الاحتلال انتشرت عقب الحادثة في محيط البرج العسكري ونصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل بلدة يعبد في جنين.