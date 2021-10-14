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ارتفاع حصيلة قتلى عاصفة كومباسو في الفلبين إلى 30 شخصًا

07:53 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
ارتفاع حصيلة قتلى عاصفة كومباسو في الفلبين إلى 30 شخصًا

أرشيفية

مانيلا (د ب أ) -

ذكرت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في مانيلا اليوم الخميس، أن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة التي سببتها عاصفة كومباسو في الفلبين ارتفع إلى 30 شخصا، مع بقاء 13 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وذكرت مقاطعة إيلوكوس سور بشمال البلاد أن العدد الأقصى للوفيات بلغ 14 شخصا غرق معظمهم فى فيضانات مفاجئة. وفقد ثلاثة أشخاص في المقاطعة .

وفي مقاطعة بنجيت، قتل تسعة أشخاص ، بينهم خمسة أطفال، في انهيارات أرضية منفصلة دفنت منازلهم، في حين لا يزال هناك شخصا واحدا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الوكالة.

وتوفيت امرأة /25 عاما/ بسبب الصعق بالكهرباء في مقاطعة بانجاسينان بينما غرق ستة في الفيضانات في مقاطعتي كاجايان وبالاوان .

وأضافت الوكالة أن تسعة أشخاص فقدوا بسبب الفيضانات في بانجاسينان وبالاوان ومقاطعة لا يونيون .

وضربت العاصفة كومباسو شمال الفلبين منذ عدة أيام حيث بدأت في نهاية الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية . ونزح أكثر من 14900 شخص، بينما تضرر 325 منزلا.

عاصفة كومباسو وكالة مكافحة الكوارث الوطنية الانهيارات الأرضية مانيلا

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