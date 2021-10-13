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بلينكن: تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل سيساهم في تحقيق الاستقرار

07:23 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
بلينكن: تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل سيساهم في تحقيق الاستقرار

أنتوني بلينكن

وكالات

رأى ‏وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل سيساهم في تحقيق الاستقرار.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، أن بلاده أكدت مرارًا وتكرارًا على أن حل الدولتين هو حل للأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على أهمية التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.

‏وأضاف بلينكن، أن المحادثات مع الإمارات وإسرائيل تناولت إيران وسوريا وقضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات الإماراتية والإسرائيلية تتعاون في عدة مجالات.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية التطبيع الاحتلال الاسرائيلي

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