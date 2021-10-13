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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

10:26 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ودخل المستوطنون باحات المسجد على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأقاموا صلوات صامتة في الجزء الشرقي منه.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت قرارًا - الأربعاء الماضي - يقضي بتمكين اليهود من إقامة "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى إلا أن قرارها هذا تسبب في ردود فعل غاضبة في العالم العربي والإسلامي، لتلغي محكمة إسرائيلية أعلى درجة، هذا القرار بعدها بيومين فقط.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الأقصى شرطة الاحتلال القدس رام الله

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