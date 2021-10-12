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الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحري للمسافرين اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري

05:19 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحري للمسافرين اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري

الجزائر تعلن استئناف رحلات النقل البحري للمسافرين

الجزائر - أ ش أ

أعلنت الجزائر استئناف نشاط النقل البحري للمسافرين لعدد من الوجهات الدولية عقب تعليقها جراء جائحة كورونا اعتبارا من يوم 21 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة النقل الجزائرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم استئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين إثنتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

وأضاف البيان أن أول رحلة ستنطلق من ولاية وهران (شمال غربي الجزائر) يوم 21 أكتوبر الجاري، وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى بعد الموافقة من قبل السلطات حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية.

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