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الصدر يصف فوز كتلته في الانتخابات البرلمانية بأنه انتصار للاصلاح

09:06 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
الصدر يصف فوز كتلته في الانتخابات البرلمانية بأنه انتصار للاصلاح

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ):

وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الإثنين فوز الكتلة الصدرية باكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية العراقية بأنه انتصار الإصلاح على الفساد.

وقال الصدر في خطاب متلفز: "إن هذا اليوم هو يوم العزيمة وليكن الاحتفال بالكتلة الأكبر، ولامكان للفساد والفاسدين".

وحصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا في نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية، فيما حل تحالف عزم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بحصوله على 41 مقعدا.

وبحسب النتائج الأولية، فقد حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا، في حين حصد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 14 مقعدا.

مقتدى الصدر الانتخابات البرلمانية العراقية بغداد

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