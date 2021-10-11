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حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني في لبنان (فيديو)

09:06 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
حريق هائل في أحد خزانات منشآت الزهراني في لبنان (فيديو)

أرشيفية

بيروت - (د ب أ):
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين بأن حريقا هائلا شب في أحد الخزانات في منشآت الزهراني.

وأضافت الوكالة أن الخزان يحتوي على مادة البنزين. ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

ولم يتأكد على الفور ما إذا كان الحريق سيؤثر على إنتاج الكهرباء.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع حريق في المحلة، وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

وما زالت النيران تتصاعد من خزان البنزين، ولا وجود لأي عامل هناك، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتعمل على محاصرة النيران وإخمادها.

اندلاع حريق منشآت الزهراني لبنان

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