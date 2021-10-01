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إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

06:07 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أصيب 11 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 بالسقوط، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (بيتا) جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل، مُدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال في بيتا، أدت إلى إصابة 11 شخصًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 17 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 نتيجة السقوط خلال مطاردة قوات الاحتلال لهم.

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

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