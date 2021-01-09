أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

09:46 م السبت 09 يناير 2021
الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم

سويسرا - (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المنظمة حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضًا بـ 4 آلاف و176 وفاة.

هذا المحتوى من

إصابات كورونا العالم

الخبر التالى:

استقالة وزيرة نمساوية بسبب فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الشبورة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انكسار حالة الاستقرار وعودة الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا