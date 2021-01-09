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روسيا تشهد أول حرائق الغابات في 2021

05:43 م السبت 09 يناير 2021
روسيا تشهد أول حرائق الغابات في 2021

حرائق الغابات

موسكو- (د ب أ):

شبت أولى حرائق الغابات الكبيرة بالعام الجديد في جنوب روسيا، حول منتجع سوتشي السياحي والبحر الأسود.

ذكرت السلطات أن هناك أكثر من عشرة حرائق بالمنطقة التي استعرت جراء الرياح العاتية.

وجرى إرسال نحو 80 رجل إطفاء وكذلك مروحيات.

ومن غير الواضح سبب اندلاع الحرائق، حيث أن درجة الحرارة في سوتشي اليوم تبلغ نحو 16 درجة مئوية مع سقوط أمطار.

وفي منطقة كراسنودار حيث يقع سوتشي هناك حظر على ارتياد مناطق الغابات حتى بعد غد الاثنين.

يذكر أن روسيا شهدت اشتعال حرائق غابات خطيرة الصيف الماضي. وألقى وزير الدفاع المدني يفجيني زينيتشيف في السابق باللائمة في الكثير من الحرائق على قيود فيروس كورونا التي نجم عنها قضاء المزيد من الأشخاص المزيد من الوقت بالأرياف واشعالهم النار للتدفئة التي تخرج عن السيطرة.

وتشهد 63 منطقة من مناطق البلاد الـ85 حرائق غابات من وقت لآخر، حسبما قال زينيتشيف لوكالة أنباء تاس. واحترق نحو 1ر9 مليون هكتار العام الماضي في المجمل.

حرائق الغابات روسيا موسكو

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