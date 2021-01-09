الهند تسجل 18222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و228 وفاة خلال 24 ساعة

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 18 ألفا و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و431 ألفا و639 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 228 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و798 شخصا.

وخرج من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية 19253 شخصا.​