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مدير منظمة الصحة العالمية : مواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية لمكافحة كورونا

12:41 م الجمعة 08 يناير 2021
مدير منظمة الصحة العالمية : مواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية لمكافحة كورونا

منظمة الصحة العالمية

سول- (أ ش أ):

طلب مدير منظمة الصحة العالمية أدهانوم جيبريسوس من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في خطاب مواصلة دعم سول للمكافحة العالمية ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تصريح المتحدث الرئاسي في صور كانخ مين-سوك، قوله إن جيبريسوس قال في رسالة إن إطلاق لقاحات جديدة أعطى الأمل في إنهاء الجائحة.

وذكر تيدروس أن دعم مون لـ آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات، سيلعب دورا مهما لمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث كانج للصحفيين إن مون يخطط للرد على المدير العام للمنظمة في وقت لاحق من اليوم، حيث سيؤكد مجددا التزام سول بالشراكات الثنائية الوثيقة ضد الفيروس وعزمها للمشاركة بنشاط في الجهود لتعزيز إدارة الرعاية الصحية العالمية.

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منظمة الصحة العالمية سول مكافحة كورونا كوريا الجنوبية

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