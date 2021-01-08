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وزير الخارجية الأمريكي يرد على واصفي واشنطن بـ"جمهورية الموز"

11:25 ص الجمعة 08 يناير 2021
وزير الخارجية الأمريكي يرد على واصفي واشنطن بـ"جمهورية الموز"

مايك بومبيو

وكالات:

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على الانتقادات القائلة بأن الولايات المتحدة تحولت إلى "جمهورية موز" بعد أحداث العنف التي شهدها الكونجرس الأمريكي مؤخرا.

وقال بومبيو في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "في أعقاب هجوم الأمس البغيض على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) الأمريكي، شبهت العديد من الشخصيات البارزة، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون، الولايات المتحدة بجمهورية الموز. يكشف هذا الافتراء عن فهم خاطئ لجمهوريات الموز والديمقراطية في أمريكا".

وأضاف: "في جمهورية الموز، يحدد عنف الغوغاء ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون بقمع عنف الغوغاء حتى يتمكن ممثلو الشعب من ممارسة السلطة وفقا لسيادة القانون والحكومة الدستورية".

وتابع: "يظهر استكمال الكونجرس تصديقه على إرادة الناخبين، مع استعادة أبطال إنفاذ القانون النظام في مبنى الكابيتول، الساعة 3:40 صباحا اليوم، قوة المؤسسات السياسية الأمريكية، ويمثل انتصارا لسيادة القانون والحكومة الدستورية في أمريكا".

وشبه عدد من السياسيين، وبينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الولايات المتحدة بجمهورية الموز، بعد أن اقتحم مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكونجرس أثناء اجتماع للتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوش الابن إن "نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز.. وليس في جمهوريتنا الديمقراطية".

مايك بومبيو اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

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