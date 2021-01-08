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رئيس وزراء بريطانيا: توفير لقاح ضد كورونا لجميع مرضى دور رعاية المسنين نهاية الشهر الجاري

11:12 ص الجمعة 08 يناير 2021
رئيس وزراء بريطانيا: توفير لقاح ضد كورونا لجميع مرضى دور رعاية المسنين نهاية الشهر الجاري

بوريس جونسون

لندن- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن الحكومة سوف توفر لقاح ضد فيروس كورونا لجميع مرضى دور رعاية المسنين في إنجلترا بحلول نهاية شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية- على موقعها الإلكتروني- أن جونسون تعهد بذلك خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت -مقر الحكومة البريطانية- قال فيه إن الجهات الطبية سوف تعطي مئات الآلاف من حقن اللقاح يوميا بحلول منتصف الشهر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أهمية هذا الحجم الكبير من التطعيمات، وذلك للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تحصين جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والأشخاص المعرضين للخطر بحلول منتصف شهر فبراير المقبل، وهو أمر صعب نظرًا لأنه يتطلب ما يقرب من مليوني إعطاء جرعة كل أسبوع.

وأكد جونسون أن ما يقرب من 5ر1 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا الآن جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا في إطار خطة التحصين الشامل التابعة لـ الخدمة الصحية الوطنية البريطانية "أن أتش إس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "لقد تلقى اللقاح 26ر1 مليون شخص في إنجلترا و113 ألفا في اسكتلندا و49 ألفا في ويلز و46 ألفا في أيرلندا الشمالية".

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أخيرًا ضرورة أن يقدم المسافرين الوافدين إلى انجلترا نتائج فحوصهم لفيروس كورونا سلبية وألا يكون قد مر عليها أكثر من 72 ساعة من المغادرة، لكنها لم تذكر نوع الاختبار المطلوب ولا متى سيبدأ المخطط بالضبط.

وذكرت الصحيفة أن المسافر هو من يتحمل تكلفة هذا الإجراء، لافتة إلى إعفاء المسافرين الوافدين من جمهورية أيرلندا والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا وسائقي الشاحنات وطاقم الطيران والسكك الحديدية.

وأفادت بأنه لم يتضح بعد أي الدول قد تكون مؤهلة لهذا الإعفاء، لكن من المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية قائمة تضم الدول المعفاة.

وأعلنت اسكتلندا وإنجلترا فقط عن الإجراء حتى الآن، ومن المتوقع أن تحذو ويلز وأيرلندا الشمالية حذوهما.

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