"صدمة ولوم وشماتة".. كيف تابع العالم كارثة اقتحام الكونجرس؟

كتبت – إيمان محمود

ساعات من الفوضى العارمة شهدتها العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأربعاء، بعد احتجاجات لمؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، صحبها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة واقتحام مقر الكونجرس، في مشهد صادم سبب حالة من الذهول للعالم أجمع.

وفي محاولة لتعطيل جلسة الكونجرس للتصديق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية التي أُجريت في نوفمبر من العام 2020، خرق مئات المتظاهرين الأمن وصعدوا درجات مبنى الكونجرس، بعد ساعات من إثارة ترامب لمؤيديه بمزاعم عن تزوير الانتخابات وشجعهم على السير إلى مبنى الكابيتول. وأظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين بالداخل بعد أن اقتحموا نافذة وقرعوا أبواب الغرف.

وبعد ساعات من الفوضى، استأنف الكونجرس جلسته ثم أعلن المصادقة على فوز الرئيس المُنتخب جو بايدن بأكثر من 270 صوتًا.

وتعهد ترامب اليوم الخميس بـ"انتقال مُنظم للسلطة"، وقال: "رغم أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك، فإنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير".

وتابع العالم عن كثب المشاهد المُرعبة من داخل العاصمة الأمريكية، مُلقين اللوم على ترامب بإثارة العنف والشغب في بلاده، فيما أظهر البعض شماتة تجاه الولايات المتحدة، متوقعين استمرار العنف.

روسيا: "أمريكا تحصد ثمار ثوراتها"

قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف إن الولايات المتحدة الأمريكية تحصد الآن ثمار ثوراتها "الملونة" الخاصة بها، والتي صدّرتها حول العالم في العقود الأخيرة.

وشدد جاباروف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، على أن روسيا لا تريد أن تتطور الأحداث في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ، ولا تريد تطور الأحداث في واشنطن بشكل خارج عن إطار القانون، معربا عن أمله أن يتم حل كل شيء سلميا وفي أسرع وقت.

وفي حديثه عن الوضع في واشنطن بشكل عام، أشار جاباروف إلى أن الأمريكيين يواجهون انقسامًا خطيرًا في المجتمع، قائلا: "لا تنسوا أن 70 مليون شخص صوتوا لترامب، لذلك أعتقد أن المواجهة لن تنتهي بذلك وستستمر".

بريطانيا: "مشاهد مشينة"

انضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى زعماء آخرين في إدانة مشاهد العنف في الولايات المتحدة.

وكتب عبر موقع تويتر: "مشاهد مشينة في الكونجرس الأمريكي. الولايات المتحدة تؤيد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ومن الضروري الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".

كما قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه لا يوجد أي مبرر لاندلاع أعمال عنف في مبنى الكونجرس.

ووصف راب - في تغريدة على "تويتر" الأربعاء - ما يجري من توترات حول الكونجرس الأمريكي بأنها "محاولات عنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسلمي للسلطة".

إسرائيل: "الديمقراطية ستنتصر"

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، قيام محتجين باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، وقال إن أعمال الشغب العنيفة تتعارض مع القيم الأمريكية والإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي في القدس مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قال نتنياهو :"على مر أجيال، شكلت الديمقراطية الأمريكية مصدر إلهام بالنسبة للعالم ولإسرائيل، ودائما ما كانت الديمقراطية الأمريكية مصدر إلهام بالنسبة لي".

وشدد على أن "أعمال الشغب العنيفة تتعارض كليا مع القيم التي يقدّسها الأمريكيون والإسرائيليون".

وقال إن "اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن أمر مزرٍ يجب استنكاره بشدة. ولا يساورني شك في أن الديمقراطية الأمريكية ستنتصر، كما فعلت دائما".

ألمانيا: "ترامب المسؤول"

حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ترامب المسؤولية عن اقتحام مبنى الكونجرس، وقالت خلال اجتماع مغلق للمجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في البرلمان الألماني "بوندستاج" إن الصور المزعجة لاقتحام الكونجرس "أغضبتها وأحزنتها أيضًا".

وتابعت المستشارة: "أسف للغاية أن ترامب لم يقر بهزيمته منذ نوفمبر الماضي ولا حتى أمس. تم التشكيك في نتيحة الانتخابات"، لافتة إلى أن ذلك ما هيأ الأجواء لأحداث الليلة الماضية لتصبح ممكنة.

وقالت ميركل: "هناك قاعدة أساسية للديمقراطية هي: بعد الانتخابات هناك رابح وخاسر.. يتعين على كليهما القيام بدوره بحكمة ووعي بالمسؤولية كي تظل الديمقراطية ذاتها هي الرابح ".

من جانبه، حمل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ترامب بشكل غير مباشر مسؤولية أعمال الشغب، قائلاً: "هذه المشاهد التي رأيناها، هي نتيجة لأكاذيب، بل ولزيادة أكاذيب، وللانقسام ولاحتقار الديمقراطية، وللكراهية والتحريض - حتى من أعلى المستويات".

وأضاف الرئيس الألماني أن ترامب حرض الحشد المسلح، وتجاهل حجر الأساس للديمقراطية، وهو أن: التغيير السلمي للسلطة يحدث نتيجة انتخابات حرة.

وتابع شتاينماير: "كان اقتحاما لقلب الديمقراطية الأمريكية- وكذلك هجوما على الديمقراطية الليبرالية من الأساس".

الناتو: "الأحداث صادمة"

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الاربعاء، الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ"الصادمة".

ودعا ستولتنبرج - في تغريدة على (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - إلى "احترام نتيجة هذه الانتخابات الديمقراطية".

إيران: "ترامب أحرج بلاده"

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن اقتحام الكونجرس "يظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها"، واصفًا ترامب بأنه "شخص غير سليم.. أحرج بلاده".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: "لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوي أن يلحق على مدى أربع سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده ويحرجها".

وتابع أنه "بطبيعة الحال، عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم لمشاكل كثيرة".

وطالب روحاني الإدارة الأمريكية القادمة بـ"إعادة الشعب الأمريكي، الذي هو شعب عظيم، إلى مكانته الحقيقية".

أوكرانيا: "ندين أعمال العنف غير المسبوقة "

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس.

وقال زيلينسكي - في تدوينة على موقع (تويتر): "ندين أعمال العنف غير المسبوقة، ألهمنا بصمود أعظم وأقدم مؤسسة ديمقراطية في العالم والتي عقدت جلسة تاريخية خلال ساعات من حادث الاقتحام المروع وأكدت إرادة الشعب الأمريكي".

الأمن والتعاون في أوروبا: "هجوم على الديمقراطية"

وصفت رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندا الأحداث التي شهدها مبنى الكونجرس بأنها "هجوم على الديمقراطية".

وكتبت ليندا التي تشغل أيضا منصب وزيرة خارجية السويد في تغريده على (تويتر) أن الأحداث في واشنطن مقلقة للغاية، وأضافت: "أدعو لعودة سلمية للنظام ولاحترام العملية الديمقراطية".

وشددت على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الديمقراطية وكذلك المبادئ الدستورية، وأضافت أن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وأكدت أن المسؤولية تقع حاليا على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمل لأجل العملية الديمقراطية.

المجلس الأوروبي: "مشاهد صادمة"

أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعمال العنف في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال ميشيل: "الكونجرس الأمريكي هو معبد للديمقراطية، إن مشاهد الليلة في واشنطن العاصمة تشكل صدمة".

وتابع: "نثق في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى جو بايدن".

الأمم المتحدة: "يجب أن يحثّ القادة أنصارهم على احترام الديمقراطية"

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن على القادة السياسيين حث أنصارهم على احترام الديمقراطية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بالحزن لرؤية هذه الأحداث.

وأضاف: "في مثل هذه الظروف، من المهم أن يحثّ القادة السياسيون أنصارهم على الامتناع عن العنف، وكذلك على احترام العمليات الديمقراطية وسيادة القانون".

النرويج: "هناك مسئولية كبيرة تقع على ترامب"

وصفت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج مشاهد اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن بأنها "لا تصدق".

وقالت سولبرج - في تغريدة على (تويتر) اليوم الأربعاء- "هذا هجوم على الديمقراطية غير مقبول على الإطلاق.. هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الرئيس ترامب لوضع حد لهذا".

فرنسا: "لن نستسلم لعنف قلة من الأفراد"

من جانبه، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاضطرابات، وقال إن فرنسا تقف بقوة إلى جانب الشعب الأمريكي الذي يريد اختيار قادته من خلال انتخابات حرة وديمقراطية. مؤكدًا: "لن نستسلم بأي شكل من الأشكال لعنف قلة من الأفراد الذين يريدون تحدي ذلك".

وأضاف ماكرون، من قصر الإليزيه:" أن الولايات المتحدة تتشارك مع فرنسا منذ القرن الثامن عشر في الالتزام بالحرية والديمقراطية"، متحدثًا عن "النضال المشترك لضمان ظهور ديمقراطيتنا أقوى من هذه اللحظة التي نعيش فيها حاليا".