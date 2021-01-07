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كردستان العراق: تمديد تعليق العمل بالمدارس والجامعات بسبب كورونا

10:22 ص الخميس 07 يناير 2021
كردستان العراق: تمديد تعليق العمل بالمدارس والجامعات بسبب كورونا

أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلنت حكومة إقليم كردستان بالعراق تمديد تعليق العمل الرسمي في المدارس والجامعات، لتفادي عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس "إنه بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشي الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام حتى الـ 16 من يناير، في المدارس والمعاهد والجامعات".

يذكر أن مجلس وزراء الإقليم وافق على أن يقتصر الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، وأن تكون المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي كورونا، إلا أن اللجنة العليا عدلت عن هذا القرار لتعلق المراحل الدراسية كافة في أول نوفمبر الماضي.

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بغداد كردستان العراق فيروس كورونا

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