الهند تسجل نحو 20 ألف حالة إصابة و 222 حالة وفاة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 20 ألفا و 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و 395 ألفا و 278 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 222 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و336 حالة.