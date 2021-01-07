الهند تسجل نحو 20 ألف حالة إصابة و 222 حالة وفاة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 20 ألفا و 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 10 ملايين و 395 ألفا و 278 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 222 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 150 ألفا و336 حالة.
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