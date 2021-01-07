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بايدن: طريقنا واضح وهو طريق الديمقراطية واحترام بعضنا البعض

12:04 ص الخميس 07 يناير 2021
بايدن: طريقنا واضح وهو طريق الديمقراطية واحترام بعضنا البعض

جو بايدن

وكالات

غرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "طريقنا واضح: أنه طريق الديمقراطية الشرعية والاحترام، احترام بعضنا البعض، ولأمتنا".

‏هذا وأعلنت شرطة الكابيتول، أنه لن يتم استئناف الجلسات اليوم أو في وقت قريب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان زعيم الكتلة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، قال مساء الأربعاء، إن الكونجرس يعتزم العودة واستمرار جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات، بعد أعمال العنف التي حدثت من أنصار ترامب اليوم.

ودخلت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار الرئيس ترامب، بعد أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وكان عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

جو بايدن تويتر اقتحام الكونجرس أنصار ترامب

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