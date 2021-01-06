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‏شرطة الكابيتول: لن يتم استئناف الجلسات اليوم أو في وقت قريب

11:59 م الأربعاء 06 يناير 2021
‏شرطة الكابيتول: لن يتم استئناف الجلسات اليوم أو في وقت قريب

اقتحام الكونجرس

وكالات
‏أعلنت شرطة الكابيتول، أنه لن يتم استئناف الجلسات داخل الكونجرس اليوم أو في وقت قريب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وكان زعيم الكتلة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، قال مساء الأربعاء، إن الكونجرس يعتزم العودة واستمرار جلسته للتصديق على نتائج الانتخابات، بعد أعمال العنف التي حدثت من أنصار ترامب اليوم.
فيما أكد قائد شرطة مدينة واشنطن، أن ترامب هو من طلب من أنصاره التظاهر والتوجه إلى مبنى الكونجرس الأمريكي.
وشدد في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، على محاسبة كل المشاركين في أعمال الشغب التي وقعت داخل مبنى الكونجرس، وتسببت في إلغاء جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات.
هذا ودخلت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار الرئيس ترامب، بعد أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.
ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.
وأكد ‏مسؤول أمني أمريكي لم يكشف عن هويته، لشبكة "سكاي نيوز عربية" مساء الاربعاء، أن قادة الأجهزة الأمنية يطالبون ترامب بدعوة أنصاره لإخلاء الكونجرس سريعًا.
هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

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