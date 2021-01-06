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سيناتور أمريكي: طلب منا إخلاء مكاتبنا قبل وصول مظاهرة لأنصار ترامب

09:20 م الأربعاء 06 يناير 2021
سيناتور أمريكي: طلب منا إخلاء مكاتبنا قبل وصول مظاهرة لأنصار ترامب

الكونجرس الأمريكي

وكالات
قال السيناتور أمريكي، جيمي جومز، إنه طلب منهم إخلاء مكاتبهم في الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت "العربية".
‏وأخلت الشرطة الأمريكية، مساء الأربعاء، مبنيين تابعين للكونجرس الأمريكي، بعد اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأنصار ترامب، حسبما ذكرت "سي إن إن".
ووقعت اشتباكات في محيط الكونجرس الأمريكي، بعد محاولة أنصار ترامب اقتحام الكونجرس، واعتقلت الشرطة عشرات من انصار ترامب الرافضين لنتيجة الانتخابات.
وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعا أنصاره اليوم الأربعاء، خلال حشد أطلق عليه "أنقذوا أمريكا" إلى مسيرة للكونجرس لرفض نتيجة الانتخابات.
وواصل ترامب تشكيكه في نتيجة الانتخابات وزعم أنها زورت وسرقت من وسائل الإعلام واليسار الاشتراكي.

الكونجرس الأمريكي جيمي جومز سيناتور أمريكي أنصار ترامب

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