باكستان: إصابات فيروس كورونا تقترب من النصف مليون حالة

إسلام آباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 2118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 492 ألفا و594 شخصًا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و461 وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 4 آلاف و33 شخصا للشفاء.