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إسرائيل تعين قائما بأعمال سفير لها في الإمارات

01:14 م الثلاثاء 05 يناير 2021
إسرائيل تعين قائما بأعمال سفير لها في الإمارات

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع أن إسرائيل عينت الدبلوماسي المخضرم إيتان نائيه كأول ممثل دبلوماسي لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع مضي الجانبين في توسيع العلاقات بينهما بعد توقيع اتفاق التطبيع في سبتمبر.

وأوضح المصدر أن نائيه سيكون "قائما بالأعمال".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي ذكرت أن نائيه سيكون قائما بأعمال السفير لحين اختيار سفير دائم.

وسبق أن عمل نائية سفيرا في تركيا من عام 2016 إلى 2019، كما عمل سفيرا في أذربيجان، ونائبا لرئيس البعثة في لندن.

إسرائيل تل أبيب الإمارات

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