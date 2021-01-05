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شكري يصل إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

11:33 ص الثلاثاء 05 يناير 2021
شكري يصل إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

وصل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة العلا بالسعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، حسبما أعلنت الخارجية على حسابها الرسمي عبر تويتر.

ووصلت وفود الإمارات والبحرين وعمان والكويت إلى العلا، وكان في مقدمة مُستقبليهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. لحضور القمة.

وأعلنت الكويت، أمس، أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

سامح شكري السعودية القمة الخليجية

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