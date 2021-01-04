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ماليزيا: لقاح كورونا لن يكون له أي آثار جانبية ضارة على الصحة

03:14 م الإثنين 04 يناير 2021
ماليزيا: لقاح كورونا لن يكون له أي آثار جانبية ضارة على الصحة

فيروس كورونا

كوالالمبور- (أ ش أ):

أكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزية، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي سيتم استخدامه في المستقبل القريب لن يكون له أي آثار جانبية ضارة على الصحة لفترة طويلة.

من جانبه، قال نائب وزير العلوم والتكنولوجيا أحمد أمزاد هاشم "إن هذا اللقاح قد أجرى عليه اختبار سريري وسيقوم قسم التنظيم الصيدلاني الوطني بمتابعة استخدامه"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وأوضح هاشم أن جميع اللقاحات لها آثار جانبية والأهم هو التأكد من أن تلك الآثار الجانبية لن تكون خطيرة وضارة، مضيفا "بناء على البيانات التي تلقيناها فآثار هذا اللقاح لن تكون خطيرة".

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم توضيحات ومعلومات صحيحة بشأن هذا اللقاح لإقناع الجمهور وبالتالي تطعيم 70 % من المواطنين في الربع الأول من العام الجاري.

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فيروس كورونا ماليزيا كوفيد 19

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