إيران تحتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية انطلقت من ميناء سعودي

وكالات:

احتجزت القوات الإيرانية، اليوم الاثنين، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه"، وفق مصدر في مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأفاد نفس المصدر بأن "القوات الإيرانية اقتادت السفينة إلى أحد الموانئ الإيرانية في الخليج، لتشكيل ملف قضائي بحقها".

يشار إلى أن هناك توترا في العلاقات بين كوريا الجنوبية وايران، على خلفية احتجاز كوريا أموالا إيرانية مجمدة، ورفضها تسليمها إلى طهران امتثالا للعقوبات الأمريكية.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قال الأسبوع الماضي، إن "كوريا الجنوبية تحتجز 7 مليارات دولار وتطالب طهران بتكلفة لاحتجازها".