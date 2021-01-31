7 لقاحات صينية مُضادة لكورونا تدخل التجارب السريرية للمرحلة الثالثة

بكين- (د ب أ):

أفاد مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، بدخول إجمالي 7 لقاحات صينية مضادة لفيروس كورونا التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد.

ولدى الصين الآن 16 لقاحا مصنوعا في البلاد، تخضع للتجارب السريرية، طبقا لما ذكره وو يوانبين، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية في مؤتمر عقد مؤخرا حول أمراض الدم.

وكان لقاح لكبح نشاط كورونا، طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، تحت إشراف مجموعة "تشاينا ناشونال بايوتك جروب" والتابع لشركة "سينوفارم" الشهر الماضي هو أول لقاح يحصل على موافقة سوقية مشروطة من إدارة المنتجات الطبية الوطنية.

وتشير النتائج المؤقتة للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة فعالية اللقاح بنسبة 79.34% ضد كوفيد 19.