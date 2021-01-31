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باكستان : 1599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:09 ص الأحد 31 يناير 2021
باكستان : 1599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 544 ألفا و813 حالة.
وقال مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و657 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 499 ألفا و974 شخصا.

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