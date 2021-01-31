أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الهند تسجل 13 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:07 ص الأحد 31 يناير 2021
الهند تسجل 13 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 13 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و746 ألفا و183 شخصا.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 127 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و274 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و784 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و423 ألفا و125 شخصا.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

باكستان : 1599 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 46 وفاة والفيروس يراوغ اللقاحات وحقيقة اتجه مصر للمسحة الشرجية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا