الهند تسجل 13 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 13 ألفا و52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و746 ألفا و183 شخصا.
وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 127 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و274 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 168 ألفا و784 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و423 ألفا و125 شخصا.
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