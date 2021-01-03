الصحة الكويتية: تسجيل 269 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 269 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 151 ألفا و343 حالة، ويستقر عدد الوفيات عند 937 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 53 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4712 مسحة مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليون و266 ألفا و950 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.