أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

04:36 م الأحد 03 يناير 2021
فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

تنزانيا

دودوما- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من تنزانيا بأن السلطات في البلد الأفريقي اعتقلت ناشطة نسوية تحمل الجنسية الأسترالية.

ويقول أنصار زارا كاي إن اعتقالها جاء على خلفية اتهامها بتوجيه النقد لتعاطي الرئيس التنزاني مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعد كاي مؤسسة حملة تدافع عن حقوق النساء اللاتي تخلين عن العقيدة الإسلامية.

وفي تغريدة نُشرت ليلة رأس السنة الجديدة ، قالت زارا كاي إنها خرجت بكفالة و"مصدومة" مما حدث لكنها "لن تتوقف عن القتال".

هذا المحتوى من

تنزانيا اعتقال ناشطة نسوية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الانتخابات الأمريكية 2020: مايك بنس يؤيد محاولة في مجلس الشيوخ لعرقلة التصديق على فوز بايدن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 140878

    عدد المصابين

  • 113480

    عدد المتعافين

  • 7741

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84897728

    عدد المصابين

  • 59990305

    عدد المتعافين

  • 1842164

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا