فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة
دودوما- (بي بي سي):
تفيد التقارير الواردة من تنزانيا بأن السلطات في البلد الأفريقي اعتقلت ناشطة نسوية تحمل الجنسية الأسترالية.
ويقول أنصار زارا كاي إن اعتقالها جاء على خلفية اتهامها بتوجيه النقد لتعاطي الرئيس التنزاني مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتعد كاي مؤسسة حملة تدافع عن حقوق النساء اللاتي تخلين عن العقيدة الإسلامية.
وفي تغريدة نُشرت ليلة رأس السنة الجديدة ، قالت زارا كاي إنها خرجت بكفالة و"مصدومة" مما حدث لكنها "لن تتوقف عن القتال".
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