عون في رد غير مباشر على إيران: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته
بيروت- (أ ش أ):
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المواطنين اللبنانيين لا شريك لهم في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للرئيس اللبناني، أوردته رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها اليوم الأحد.
وجاء تصريح الرئيس اللبناني بمثابة رد غير مباشر على التصريحات التي أدلى بها أمس أحد القادة العسكريين بالحرس الثوري الإيراني، ووصف فيها لبنان وقطاع غزة بمثابة خط المواجهة الأمامي ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ الإيرانية، الأمر الذي استدعى رفضا واسعا من قبل عدد السياسيين الذين أكدوا رفضهم استخدام بلادهم في حروب بالوكالة في المنطقة لصالح إيران.
وكان قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، قد قال إن الصواريخ الموجودة في غزة ولدى حزب الله في لبنان، جاءت بدعم إيراني، وأنهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:المخابرات الأفغانية تحبط محاولة اغتيال صحفي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
140878
عدد المصابين
-
113480
عدد المتعافين
-
7741
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
84897728
عدد المصابين
-
59990305
عدد المتعافين
-
1842164
عدد الوفيات
إعلان