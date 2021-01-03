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استعدادات لعقد لقاء بين إيران وروسيا بشأن اللقاحات المضادة لكورونا

10:49 ص الأحد 03 يناير 2021
استعدادات لعقد لقاء بين إيران وروسيا بشأن اللقاحات المضادة لكورونا

إيران وروسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن إيران وروسيا تستعدان لعقد اجتماع مباشر بشأن التعاون في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال كاظمي، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية نشرتها اليوم الأحد :"لقد أكدت المحادثات الهاتفية في الفترة من أبريل إلى أكتوبر من عام 2020 بين رئيسي البلدين اهتمام إيران بالتعاون مع روسيا في مجال إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا وتبادل الخبرات. وتجري حاليا دراسة الوثائق الروسية حول اللقاحات. وتقرر عقد اجتماع بالحضور الشخصي قريبا".

وأشار السفير إلى أنه رغم إعلان طهران مؤخرا إطلاق المرحلة الأولى من اختبار أول لقاح تم تطويره في إيران على البشر، فإن الجمهورية الإسلامية لا تزال تدرس جميع اللقاحات التي تم إنتاجها، بما في ذلك اللقاحات الروسية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فقد تم تسجيل لقاحين محليين مضادين لفيروس كورونا في روسيا: الأول طوره مركز جماليا القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، والثاني طوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

إيران روسيا لقاحات كورونا فيروس كورونا

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