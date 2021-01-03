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البرازيل: إصابات كورونا 7.716 ملايين والوفيات195 الفا و 725 حالة

01:59 ص الأحد 03 يناير 2021
البرازيل: إصابات كورونا 7.716 ملايين والوفيات195 الفا و 725 حالة

فيروس كورونا

ساو باولو - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 7 ملايين و 716 الفا و 405 أشخاص بعد تسجيل 15 الفا و 827 اصابة جديدة في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيان وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الالكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البرازيل سجلت 314 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 195 الفا و 725 حالة.

وقالت هيئة الصحة في البلاد أنفيسا يوم الجمعة إنها أنهت تحليل بيانات المرحلة الثالثة التجريبية للقاح أسترازينيكا، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت.

يشار إلى أنه في 30 ديسمبر، قال معهد فيوكروز في البرازيل إن الموافقة على لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة تساعد البرازيل.

فيروس كورونا البرازيل

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