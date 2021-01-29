أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال اليد التطعيم ضد كورونا الطقس فيروس كورونا زواج التجربة لقاح كورونا الدوري المصري تصفية الحديد والصلب عبلة الكحلاوي الأهلي وبيراميدز تنصيب بايدن احتجاجات تونس قانون السايس

المبعوث الأممي لسوريا: الجولة الأخيرة من محادثات الدستور الجديد مخيبة للآمال

10:38 م الجمعة 29 يناير 2021
المبعوث الأممي لسوريا: الجولة الأخيرة من محادثات الدستور الجديد مخيبة للآمال

الأمم المتحدة

بيروت/ جنيف - (د ب أ):

قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الجمعة، إن الجولة الخامسة من المحادثات بين الحكومة السورية ومفاوضي المعارضة الذين يعملون على صياغة دستور جديد للبلاد التي مزقتها الحرب كانت مخيبة للآمال.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف، بعد الجولة الأخيرة من المحادثات "قدمت بيانا لجميع أعضاء اللجنة الـ 45. أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه كان تقييما مفتوحا وصريحا ومباشرا لوضعنا الحالي، وأخبرت الأعضاء الـ 45 في هيئة الصياغة بأنه لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال، وأن هذا الأسبوع كان مخيبا للآمال".

وذكر بيدرسن أنه كان قد وضع القليل من الأهداف التي أعتقد أن الحاضرين في المؤتمر يجب أن يكونوا قادرين على تحقيقها في الاجتماع، لكنهم فشلوا في تحقيقها.

وتهدف محادثات صياغة الدستور التي توسطت فيها الأمم المتحدة إلى تمهيد الطريق لتسوية الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في مارس 2011.

الأمم المتحدة سوريا الحكومة السورية

الخبر التالى:

الخطوط الجوية القطرية تعلق عمليات الحجز الجديدة من الإمارات لمدة 7 أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 164282

    عدد المصابين

  • 128440

    عدد المتعافين

  • 9169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 101946364

    عدد المصابين

  • 73729290

    عدد المتعافين

  • 2198017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​أقل من 10 درجات في 3 محافظات.. الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا