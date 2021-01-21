إنقاذ جرعات من لقاح كورونا من فيضانات شديدة في بريطانيا

لندن - (د ب أ):

عملت خدمات الطوارئ البريطانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لمنع فيضانات شديدة من إلحاق الضرر بمخزن لجرعات من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

وتمكن أفراد الطوارئ من إنقاذ قوارير اللقاح، التي كانت مخزنة في مستودع في مدينة ريكسهام في ويلز.

وقال رئيس مجلس المدينة، مارك بريتشارد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الفيضانات هددت منطقة صناعية يتم فيها إنتاج وتخزين اللقاح الذي طورته بريطانيا.

وتم إجلاء العشرات من سكان ريكسهام من منازلهم بعد إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات حيث تعرضت ويلز لعاصفة كريستوف خلال الليل. وضربت الظروف الطقسية القاسية أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا في وقت سابق من الأسبوع.

وجاء في بيان صادر عن شريك التصنيع، شركة "ووكهارد" المملكة المتحدة أن الفيضانات لم تؤثر على إنتاج اللقاح.

وقالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة بهدف عدم تعطيل التصنيع أو دخول المياه إلى المباني.. وأصبح الموقع الآن آمنا وخال من أي أضرار ناتجة عن الفيضانات ويعمل كالمعتاد".