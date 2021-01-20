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ترامب يغادر البيت الأبيض بعد نهاية ولايته الرئاسية

03:22 م الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب يغادر البيت الأبيض بعد نهاية ولايته الرئاسية

دونالد ترامب

(وكالات):

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، منذ قليل، على متن طائرة مروحية.

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وكان ترامب قال إنه لن يشارك في مراسم التنصيب.

وسيؤدي السياسي الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس كورونا.

وستنتقل الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأمرسكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد الثانية عشرة ظهرا بقليل (1700 بتوقيت جرينتش)، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.

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