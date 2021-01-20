مسئول أفغاني بارز: لا نؤيد إطلاق سراح المزيد من سجناء طالبان

كابول - أ ش أ

قال وحيد عمر كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون العامة والاستراتيجية إن الحكومة الأفغانية لن تفرج عن المزيد من سجناء طالبان، حيث إن عمليات الإفراج السابقة أدت إلى مزيد من العنف.

يأتي ذلك ردًا على طلب حركة طالبان بالإفراج عن 7 آلاف سجين إضافي، وشطب أعضاء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وأضاف عمر "نحن لا نؤيد إطلاق سراح المزيد من سجناء طالبان، فقد أطلقنا سراح أكثر من 5 آلاف سجين من طالبان كجزء من عملية السلام على أمل الحد من العنف، لكن العنف زاد بسبب ذلك".

وأعرب عمر عن أمله في أن تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية من أجل إرساء قواعد السلام في البلاد.