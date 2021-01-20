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وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

05:59 ص الأربعاء 20 يناير 2021
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
تحدث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الأيام الأخيرة مع مساعديه بشأن تشكيل حزب سياسي جديد.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر أن ذلك يأتي في محاولة لممارسة تأثير مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة إن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي.

وذكر الرئيس أنه يريد تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني".

دونالد ترامب وول ستريت جورنال حزب سياسي جديد

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