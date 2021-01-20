أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

ليدي جاجا تصلي في الكابيتول من أجل السلام خلال تنصيب بايدن

01:55 ص الأربعاء 20 يناير 2021
ليدي جاجا تصلي في الكابيتول من أجل السلام خلال تنصيب بايدن

ليدي جاجا

واشنطن - (د ب أ):
قالت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، إنها ستصلي في مبنى الكابيتول من أجل أن يكون يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يوم سلام للأمريكيين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن ليدي جاجا القول: "سأصلي غدا (الأربعاء) ليكون يوم سلام للأمريكيين جميعا.. يوم حب وليس كراهية.. يوما للقبول وليس الخوف".

وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك اليوم "يوما للحلم من أجل مستقبل البهجة لبلادنا وحلم غير عنيف يوفر الأمن لجميع الأرواح".

ومن المقرر أن تغني ليدي جاجا النشيد الوطني خلال مراسم أداء القسم في الطرف الغربي من مبنى الكابيتول، بحسب مجلة فارايتي.

ليدي جاجا تنصيب بايدن الكابيتول السلام

الخبر التالى:

البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا