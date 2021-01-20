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السودان: والي القضارف يصدر قرارًا تشكيل لجنة لتنمية الشريط الحدودي مع أثيوبيا

12:44 ص الأربعاء 20 يناير 2021
السودان: والي القضارف يصدر قرارًا تشكيل لجنة لتنمية الشريط الحدودي مع أثيوبيا

والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى

السودان - (أ ش أ)

أصدر والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى، اليوم الثلاثاء، قرارًا تشكيل لجنة لتطوير الشريط الحدودي مع أثيوبيا.

وألغى القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الخصوص، وبموجبه سيرأس والي القضارف اللجنة، التي تضم في عضويتها عددا من القيادات الأمنية والتنفيذية في الولاية.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة، في وضع رؤية لتنمية الشريط الحدودي وتخويل اللجنة باتخاذ القرارات التي تضمن استقرار المواطنين في المحليات الحدودية، وتنسيق ومتابعة تنمية الشريط الحدودي.

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والي القضارف أثيوبيا تنمية الشريط الحدودي

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