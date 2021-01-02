متحدث الخارجية لـ مصراوي: القاهرة ستشارك في اجتماع سد النهضة غدًا

كتب- محمد عطايا:

أكد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ أن القاهرة ستشارك في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة غدًا.

وقال حافظ في تصريح لمصراوي إن، وزيري الخارجية والري، سامح شكري ومحمد عبد العاطي سيشاركان في الاجتماع المقرر غدًا، برئاسة جنوب إفريقيا، ومشاركة السودان.

وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا) أكدت أن، وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، غدًا الأحد، بعدما أحجمت عن المشاركة، لتمسكها بتغيير نهج التفاوض.

وأوضح مصدر مسؤول لـ"سونا" أن الاجتماع برئاسة جنوب إفريقيا، وسيناقش مقترح السودان الرامي إلى تفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

أعلنت الحكومة السودانية، في نوفمبر الماضي، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات المرتقبة اليوم.

وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية إفريقية.

بدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

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